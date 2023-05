F1, Horner: “Verstappen e Perez al momento liberi di gareggiare senza ordini di scuderia”

Momento magico in casa Red Bull che sta letteralmente comandando il Mondiale in corso. Il principale antagonista di Max Verstappen, infatti, al momento è il suo compagno di scuderia Sergio Perez. A parlare del momento magico della Red Bull è stato il Team Principal della scuderia, Christian Horner, che in un’intervista post gara di Baku ha parlato degli equilibri in squadra.

Sulla lotta fra Verstappen e Perez: “Al momento sono loro due. C’è un leggero distacco dal resto del gruppo, ma ci sono ancora 19 gare da disputare e cinque gare sprint. “Si stavano spingendo a vicenda. Credo che abbiano confrontato i tempi in cui hanno sfiorato il muro sotto il podio. Ma li abbiamo lasciati spingere fino in fondo, questo è sempre stato il piano per la gara”.

Su Perez: “Checo è sicuramente all’altezza del suo soprannome di re delle stradine o di quello che sarà il titolo della sua ultima docuserie. Ovviamente, è stato un po’ fortunato con la tempistica della Safety Car. Ma, avendo preso il comando, a un certo punto ha accumulato quasi quattro secondi di vantaggio e ha controllato la gara, quindi ha sfruttato la sua opportunità e l’ha trasformata in una grande vittoria. C’è Max Verstappen dietro di te. Non se la sta prendendo comoda”.

Sul calendario: “Quindi c’è un’enorme quantità di gare e un’ampia varietà di circuiti da percorrere, per cui la situazione potrebbe essere altalenante tra i due. L’affidabilità sarà un fattore chiave. Al momento ci stiamo concentrando soprattutto sulla costruzione di un margine con entrambi i piloti”.

Sul futuro: “Quando torneremo in Europa, sono sicuro che ci saranno notevoli aggiornamenti. Naturalmente, quest’anno abbiamo una capacità di sviluppo ridotta, quindi è su questo che ci concentriamo: cercare di aumentare il divario”.