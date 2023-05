Chelsea, Havertz: “Annata storta, Tuchel esonerato nonostante avesse vinto un trofeo”

Kai Havertz, fantasista del Chelsea, ha parlato a Kicker della stagione deludente della sua squadra: “Annata sfortunata. La stagione era iniziata in modo relativamente regolare. Poi con il passaggio di proprietà è cambiato tutto. Tuchel è stato esonerato nonostante avesse vinto un trofeo. Non ho condiviso la decisione del club. Dopo il Mondiale non abbiamo giocato bene e abbiamo perso molti punti. Sono arrivati molti giocatori a gennaio ma non siamo riusciti a risollevare la situazione di classifica”.