Matteo Berrettini al termine di un match combattutto e con un secondo set al cardiopalma contro Alex De Minaur può finalmente festeggiare il ritorno nei quarti di finale di un Atp Masters 1000. Ci riesce a Miami, a quasi tre anni di distanza dall’ultima volta, qundo riuscì a spingersi fino alla finale sulla terra rossa in altura di Madrid. In Florida, invece, siamo sul livello dell’oceano, con un’umidità pazzesca, ma alla fine il risultato arriva e ora il tennista romano attende Taylor Fritz.

QUANTI PUNTI E SOLDI GUADAGNA BERRETTINI

Una vittoria che vale tanto per Matteo, che torna a sconfiggere un quasi top-10 come l’australiano e in un torneo che non gli aveva mai dato grandi soddisfazioni. Un successo importante, quindi, a livello di fiducia verso la stagione sul rosso e poi sull’erba, ma che porta anche un bottino importante in termini di punti e montepremi. Con la conquista dei quarti di finale arrivano infatti 200 punti validi per la classifica ATP e un assegno di € 173.950 al cambio dollaro/euro.

LE PROIEZIONI DI CLASSIFICA DI BERRETTINI

Matteo solidifica il suo status di top-30, guadagnando al momento tre posizioni che lo portano virtualmente al n°27 del ranking ATP. Si tratta, per ora, di un balzo piccolo, ma di 200 punti che valgono oro per l’ex finalista di Wimbledon, che nelle prossime settimane vedrà scadere la cambiale dei 250 conquistati lo scorso anno con il titolo a Marrakech. Quest’anno la programmazione sarà diversa e Matteo non andrà in Marocco, quindi non avrà modo di difendere quei punti. Battendo Fritz giovedì, Berrettini tornerebbe nei top-25 proprio al n°25, mentre con la finale avvicinerebbe la top-20 e con quella che sarebbe una clamorosa vittoria del torneo finirebbe a un passo dal ritornare in top-15. Il percorso è ancora lungo, ma intanto Matteo ai quarti c’è e se la giocherà fino alla fine.

MASTERS 1000 MIAMI – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 21.059

SECONDO TURNO – € 32.439

TERZO TURNO – € 55.605

OTTAVI DI FINALE – € 94.967

QUARTI DI FINALE – € 173.950

SEMIFINALE – € 305.587

FINALISTA – € 550.059

VINCITORE – € 1.034.430

MASTERS 1000 MIAMI – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 10 punti

SECONDO TURNO – 30 punti

TERZO TURNO – 50 punti

OTTAVI DI FINALE – 100 punti

QUARTI DI FINALE – 200 punti

SEMIFINALI – 400 punti

FINALISTA – 650 punti

VINCITORE – 1000 punti