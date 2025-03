Tutto pronto a Stoccarda per la 40esima edizione dell’EnBW DTB Pokal Cup, uno degli appuntamenti più importanti della stagione della ginnastica artistica. Il tradizionale torneo internazionale tedesco, che si svolgerà dal 27 al 30 marzo, celebra quest’anno un importante anniversario che sarà festeggiato da oltre 20 mila spettatori nei quattro giorni di competizioni individuali, a coppie miste e squadre.

Il torneo in programma alla Porsche Arena di Stoccarda vede in gara ben 24 nazioni, con oltre 200 ginnaste e ginnasti da tutto il mondo. Le gare cominceranno giovedì 27 marzo con la sfida a squadre maschile con la formula del 5-4-3 (5 ginnasti nel team, 4 salgono su ciascun attrezzo, 3 i migliori punteggi che entrano nel calcolo finale). Venerdì 28 saranno in programma le competizioni junior maschili e senior femminili, mentre il sabato sarà la volta in pedana delle junior femminili e le coppie miste. Infine domenica 30 marzo gran chiusura con le finali di specialità, alle quali si qualificano i migliori sei atleti delle eliminatorie, pur con il limite di uno per nazione.

I convocati azzurri

L’Italia parteciperà alla manifestazione con una delegazione maschile formata da sei atleti, scelti dal Direttore Tecnico Nazionale Giuseppe Cocciaro. Il gruppo in partenza per Stoccarda è composto dai ginnasti Yumin Abbadini (G.S. Aeronautica Militare), Lorenzo Bonicelli (Ghislanzoni GAL), Lorenzo Minh Casali (G.S. Fiamme Oro), Edoardo De Rosa (Ginnastica Gioy) e Niccolò Vannucchi (Gymnastic Romagna Team). Al loro fianco ci saranno i tecnici Marco Fortuna e Paolo Quarto, e gli ufficiali di gara Giampietro Rivoli e Tullio Bani.

Il programma a Stoccarda

Giovedì 27 marzo

14:45 – Gara a squadre maschile, sottodivisione 1

18:30 – Gara a squadre maschile, sottodivisione 2

Venerdì 28 marzo

§10:00 – Gara a squadre juniores maschile, sottodivisione 1

14:45 – Gara a squadre juniores maschile, sottodivisione 2

19:00 – Gara a squadre femminile

Sabato 29 marzo

14:00 – Gara a squadre juniores femminile

19:00 – Coppa mista Stoccarda

Domenica 30 marzo

Finali di Attrezzi 1 – Juniores e Seniores

11:00 – Corpo libero, cavallo con maniglie, anelli maschile

11:00 – Volteggio, parallele asimmetriche femminile

Finali di Attrezzi 2 – Juniores e Seniores

15:30 – Volteggio, parallele simmetriche, sbarra maschile

15:30 – Trave, corpo libero femminile