Un vero terremoto può travolgere la MotoGP con la decisione di Valentino Rossi: l’addio è di quelli che fa più male

È un addio di quelli che fa male e la MotoGP potrebbe restarne stravolta. Protagonista un po’ a sorpresa Valentino Rossi, ancora presente in maniera pesante nella classe regina. C’è il team che porta la sua sigla, diventato quest’anno la prima squadra satellite della Ducati.

Un team che ha iniziato al meglio il mondiale con Franco Morbidelli che è riuscito a conquistare il podio in Argentina, ad un anno di distanza dall’ultima volta che una moto marchiata VR46 aveva chiuso tra le prime tre. Un team che non ha mai nascosto le proprie ambizioni e che spera, un giorno non troppo lontano, di poter ambire anche al titolo.

Per farlo c’è bisogno di portare in squadra anche i migliori talenti ed è proprio per questo che nel mirino del team è finito Pedro Acosta, uno dei piloti più promettenti presenti in griglia. Lo spagnolo è attualmente alla KTM, marchio che però vive una crisi che fa sorgere qualche dubbio sul futuro. Legato da un contratto fino al 2026, negli ultimi giorni si è parlato di un possibile approdo proprio alla corte di Valentino Rossi già dal prossimo anno. Oscar Haro, ex direttore sportivo della Honda LCR, ha lanciato la bomba, svelando una presunta trattativa tra la VR46 e Acosta.

Valentino Rossi, Acosta in VR46: Morbidelli alla porta?

Una trattativa che, se andasse a buon fine, potrebbe segnare la fine dell’esperienza di Franco Morbidelli nel team di Valentino Rossi.

Proprio il primo pilota ad essere venuto fuori dall’Academy del Dottore, potrebbe lasciare il posto a Pedro Acosta tra un anno. L’italo-brasiliano ha, infatti, il contratto soltanto di un anno, rispetto a Di Giannantonio che è legato al team da un accordo biennale che si concluderà nel 2026. Logico quindi pensare che sarebbe proprio Morbidelli ad essere sostituito dal giovane spagnolo, campione sia in Moto3 che in Moto2 prima del passaggio nella classe regina.

Sarebbe un addio doloroso per Morbidelli che ha dimostrato di trovarsi molto bene con la Ducati 2024 ed ha avuto un ottimo inizio di stagione, fugando via i dubbi che c’erano sul suo conto dopo le ultime difficili stagioni. Il futuro però non può attendere e un Acosta sul mercato, se dovesse esserci questa opportunità, sarebbe un’occasione che il team VR46 non vuole farsi sfuggire.