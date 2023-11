Masters1000 Parigi-Bercy 2023, sei match sullo stesso campo: Sinner in campo intorno a mezzanotte

Il programma del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 è in forte ritardo, motivo che costringerà i giocatori a scendere in campo nella notte. La durata più lunga del previsto di diversi match di giornata ha infatti portato allo slittamento degli orari, complice la singolare e ambiziosa programmazione degli organizzatori, che hanno scelto di inserire ben 6 partite sul campo centrale dalle 11 di mattina. Per questo motivo l’incontro tra Jannik Sinner e Mackenzie McDonald, previsto inizialmente per le ore 21.30, con molta probabilità si disputerà intorno alla mezzanotte. Si ripete dunque lo stesso copione visto due sere fa, quando il match tra Thiem e Wawrinka ha preso il via a mezzanotte per terminare alle ore 2.30 inoltrate.