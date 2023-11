Bournemouth-Liverpool oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Carabao Cup 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Bournemouth-Liverpool, valevole per gli ottavi di finale di Carabao Cup 2023/2024. Match sulla carta a senso unico, con i Reds che hanno iniziato molto bene la stagione e vogliono fare strada anche in coppa. Le Cherries invece hanno faticato non poco, ma sognano comunque l’accesso ai quarti: d’altronde si sa che nessuna partita è mai davvero dall’esito scontato in competizioni del genere. La sfida è in programma oggi, mercoledì 1° novembre alle ore 20:45 al Vitality Stadium. Diretta sulla piattaforma Dazn.