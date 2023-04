Masters1000 Montecarlo 2023: programma e orari semifinali sabato 15 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Masters 1000 di Montecarlo 2023 per la giornata di sabato 15 aprile. I primi a scendere in campo per disputare la loro semifinale saranno Andrey Rublev e Taylor Fritz, con un match in programma alle ore 13:30. A seguire, ma non prima delle 15:30, toccherà invece al nostro sfidare Holger Rune in una sfida tra giovani stelle che si contendono un posto in finale. Di seguito l’ordine di gioco completo.

COURT RAINIER III

Ore 13:30 – (5) Rublev vs (8) Fritz

Ore 15:30 – (7) Sinner vs (6) Rune