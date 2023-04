Jannik Sinner in semifinale nel Masters 1000 Montecarlo 2023: montepremi e nuovo ranking

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2023. L’azzurro ha battuto nettamente Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-2 6-2 e adesso affronterà il norvegese Holger Rune. Grazie a questo risultato, Sinner è diventato il giocatore più giovane dell’Era Open a raggiungere le semifinali di Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nella stessa stagione. Prima di lui, solo i Big-4 (Federer, Nadal, Djokovic e Murray) lo hanno fatto (fonte: Opta). Inoltre, è l’unico tennista ad aver raggiunto la semifinale in tutti e tre i Masters 1000 della stagione 2023. Numeri che confermano l’ottimo momento di forma dell’azzurro ma anche le sue potenzialità. L’unica cosa che manca è la ciliegina sulla torta, un trofeo, e chissà che non arrivi proprio nel Principato.

Per quanto riguarda i numeri, Sinner si è assicurato ben 360 punti del ranking maschile, per un totale di 3525 punti che lo proiettano alla posizione numero 8 della classifica; inoltre, l’altoatesino ha fatto suoi ben 266mila e 530 euro complessivi. Di seguito il montepremi completo del Masters 1000 di Montecarlo 2023.

MONTEPREMI ATP MASTERS 1000 MONTECARLO 2023

PRIMO TURNO – € 23.100 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 41.700 (45 punti)

TERZO TURNO – € 77.760 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 145.380 (180 punti)

SEMIFINALI – € 266.530 (360 punti)

FINALISTA – € 487.420 (600 punti)

VINCITORE – € 892.590 (1000 punti)