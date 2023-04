Alle 18:45 di giovedì 20 aprile la Fiorentina sfiderà il Lech Poznan in occasione del ritorno dei quarti di finale della Conference League 2022/2023. Dopo l’andata del 13 aprile, le due squadre torneranno ad affrontarsi per contendersi il passaggio ai quarti della competizione. La partita è in programma all’Artemio Franchi di Firenze e potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky Sport Uno.