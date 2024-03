Masters e Wta 1000 Indian Wells 2024: programma, orari e ordine di gioco sabato 9 marzo

Prosegue il Masters 1000 di Indian Wells con la giornata di sabato 9 marzo, che completerà il quadro dei due tabelloni dopo il secondo turno. In campo al maschile Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Luca Nardi e Fabio Fognini, rispettivamente contro Norrie, Shapovalov, Zhang e Baez. Tra le donne invece l’unica azzurra in gara è Lucia Bronzetti, che affronterà Kalinina. Ecco il programma della giornata.

STADIUM 1

ore 20.00 Burel vs (3) Gauff

non prima delle 22.00 (12) Fritz vs Tabilo

a seguire (1) Djokovic vs Vukic

non prima delle 03.00 Stearns vs (2) Sabalenka

non prima delle 05.00 (4) Medvedev vs Carballes Baena

STADIUM 2

ore 20.00 (PR) Raonic vs (7) Rune

a seguire (5) Pegula vs Blinkova

a seguire (14) Samsonova vs Osaka

non prima delle 03.00 (17) Paul vs Michelsen

a seguire (8) Zheng vs Yuan

STADIUM 3

ore 20.00 (30) Yastremska vs (WC) Raducanu

a seguire Shnaider vs (9) Sakkari

a seguire Dolehide vs (27) Azarenka

non prima delle 03.00 (9) Ruud vs (Q) Klein

a seguire Monfils vs (8) Hurkacz

STADIUM 4

ore 20.00 (28) Norrie vs Sonego

a seguire Muller vs (13) Dimitrov

a seguire (WC) Fognini vs (19) Baez

non prima delle 03.00 (16) Svitolina vs Siniakova

a seguire Tsurenko vs (23) Navarro

STADIUM 5

ore 20.00 (WC) Kypson vs (14) Humbert

a seguire Zhang vs (LL) Nardi

a seguire (26) Musetti vs (PR) Shapovalov

STADIUM 6

ore 20.00 Parry vs (29) Fernandez

a seguire Safiullin vs (29) Korda

STADIUM 7

ore 20.00 (21) Mannarino vs Machac

a seguire Fils vs (23) Davidovich Fokina

STADIUM 8

ore 20.00 Kalinina (32) vs Bronzetti

a seguire Wang vs (24) Mertens

STADIUM 9

ore 20.00 Dodin vs (11) Kasatkina

a seguire (20) Garcia vs Tomova

a seguire (19) Cirstea vs Stephens