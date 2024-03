Cremonese-Como oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cremonese-Como, match dello stadio Giovanni Zini valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra allenata da Giovanni Stroppa è in piena lotta per la promozione diretta in Serie B e non vuole assolutamente mollare quando manca poco al termine della regular season. Lo stesso discorso vale anche per la compagine larian, che ha intenzione di vincere questo derby valido per il secondo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 marzo alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

