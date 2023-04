Masters 1000/Wta Madrid 2023: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 26 aprile con Giorgi e Bronzetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Masters 1000 e del torneo Wta di Madrid 2023 della giornata di mercoledì 26 aprile. La prima tennista italiana a scendere in campo sarà Camila Giorgi che, sul court 7, dovrà vedersela contro Sherif. Tante azzurre protagoniste come Jasmine Paolini che affronterà Frech e Lucia Bronzetti che sfiderà Tsurenko. Presente anche Sara Errani che, dopo essersi qualificata al tabellone principale, esordirà contro Kovinic. Per quanto riguarda il tabellone maschile, invece, spazio a Matteo Arnaldi, anche lui proveniente dalle qualificazioni: l’azzurro proverà a vendicare Francesco Passaro, sconfitto dal francese. Ecco il programma completo di mercoledì 26 aprile.

MANOLO SANTANA STADIUM

Dalle 11:00 – Masarova – Bucsa

A seguire – Svitolina – Sasnovich

A seguire – Cressy – Wawrinka

Non prima delle ore 16:00 – Raducanu vs Tomova

A seguire – Landaluce vs Gasquet

ARANTXA SANCHEZ STADIUM

Dalle ore 11:00 – Ramos Vinolas vs Ivashka

A seguire – Carballes Baena vs Goffin

A seguire – Kasintseva vs Pavlyuchenkova

A seguire – Kokkinakis vs Munar

A seguire – Cristian vs Stephens

STADIUM 3

Dalle ore 11:00 – Andreeva vs Fernandez

A seguire – Kalinskaya vs Fruhvirtova

A seguire – Vondrousova vs Bassols Ribera

A seguire – Schwartzman vs Grenier

A seguire – Ruusuvuori vs Humbert

COURT 4

Dalle ore 11:00 – Chardy vs Gaston

A seguire – Wu vs Molcan

A seguire – Bublik vs Galan

A seguire – Kotov (LL) vs Otte

A seguire – Monteiro vs Gojo

COURT 5

Dalle ore 11:00 – Eala vs Maria

A seguire – Anisimova vs Rus

A seguire – Blinkova vs Parrizas Diaz

A seguire – Paolini vs Frech

A seguire – Yastremska vs Bouchard

COURT 6

Dalle ore 11:00 – Nava vs Barrere

A seguire – Popyrin vs Halys

A seguire – Varillas vs Hanfmann

A seguire – Paire vs Arnaldi

COURT 7

Dalle ore 11:00 – Giorgi vs Sherif

A seguire – Orosio vs Burel

A seguire – Kanepi vs Burillo

A seguire – Podoroska vs Siegemund

A seguire – Cornet vs Ruse

COURT 8

Dalle 11:00 – Galfi vs Mc Nally

A seguire – Grachva vs Wang

A seguire – Tsurenko vs Bronzetti

A seguire – Schmiedlova va Parks

A seguire – Kovinic vs Errani