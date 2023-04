Liga 2022/2023, disastro Real Madrid: il Girona cala il poker con un incontenibile Castellanos

Clamoroso tonfo del Real Madrid che, nel match dell’Estadio Municipal di Montilivi valevole per la trentunesima giornata de La Liga 2022/2023, viene demolito dal Girona con un pesantissimo 4-2 firmato da Valentin Castellanos, grande mattatore con un poker personale. Avvio di partita devastante da parte dei padroni di casa, che dopo dodici minuti trovano la rete del vantaggio con l’attaccante argentino, bravo a sfruttare l’assist di Gutierrez. Neanche il tempo di riorganizzare le idee per i ragazzi di Carlo Ancelotti, che al 24′ Castellanos sigla la sua doppietta. Dieci minuti più tardi ci pensa Vinicius a riaprire la partita prima di andare a riposo.

I Blancos dovrebbero tornare in campo con atteggiamento diverso, ma in apertura di ripresa si fanno trovare ancora una volta impreparati e il centravanti sudamericano non perdona. Al 62′ Castellanos cala un clamoroso e storico poker per una serata che ricorderà per tutta la vita. A cinque minuti dal termine Lucas Vazquez accorcia le distanze, ma è ormai troppo tardi: il Girona batte 4-2 il Real Madrid e sale al nono posto con 41 punti; i madrileni restano secondi a quota 65 e ora rischiano l’assalto dell’Atletico. Nell’altra sfida delle 19:30 colpo europeo dell’Osasuna, che passa 1-0 sul campo del Cadice grazie al gol di Ruben Garcia.