F1, GP Azerbaigian Baku 2023: programma, date, orari e diretta tv

Il quarto appuntamento del nuovo Mondiale di F1 è quello con il Gran Premio di Azerbaigian 2023 a Baku: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming della quarta gara del Circus sul circuito cittadino affascinante e ricco di inside per i piloti. Presente fino dal 2016, è caratterizzato da alcuni tratti molto stretti in cui è facile andare contro le barriere. Si tratta, inoltre, del primo dei sei wekeend in cui è prevista la gara sprint e dunque il format rivoluzionato. Chi vincerà, ancora la Red Bull o rialzeranno la testa in Ferrari? Ecco allora di seguito l’intero palinsesto.

Venerdì 28 aprile alle ore 11.30 si parte con le prove libere 1, alle ore 15 subito adrenalina alta con le qualifiche. Sabato 29 aprile alle ore 11.30 le prove libere 2, quindi alle ore 15.30 c’è la sprint race della durata di mezzora più un giro, l’esito della gara sprint decreterà poi la griglia di partenza della gara, che inizierà alle ore 13 di domenica 30 aprile. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport F1 con Sky Sport Uno in pay e in streaming su Sky Go, ma anche su Now Tv per gli abbonati a questa piattaforma. Le qualifiche e la gara saranno visibili anche in chiaro in differita su TV8, al canale 8 del telecomando. Sportface.it infine come al solito vi propone la diretta scritta in tempo reale di tutte le sessioni di prove, delle qualifiche e della gara.

Venerdì 28 aprile 2023

ore 11.30 Prove Libere 1

ore 15 Qualifiche

Sabato 29 aprile 2023

ore 11.30 Prove Libere 2

ore 15.30 Sprint Race

Domenica 30 aprile 2023

ore 13 Gara