Musetti-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Lorenzo Musetti affronterà Daniil Medvedev al terzo turno del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo di scena nella città nordamericana dal 7 al 13 agosto. Dopo la bella prestazione all’esordio contro il nipponico Nishioka, il carrarino ha dovuto soffrire molto prima di riuscire ad avere la meglio in tre set e in rimonta contro l’ostico Kokkinakis al secondo turno. I miglioramenti dell’azzurro però si notano anche da queste partite che un tempo – in particolar modo sul cemento – probabilmente avrebbe perso. Invece l’allievo di Tartarini sta trovando sempre più continuità ormai su tutte le superfici e ora si appresta a sfidare Daniil Medvedev in un match in cui partirà ovviamente sfavorito contro uno dei top-3 favoriti del prossimo Us Open.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Musetti e Medvedev si sfideranno oggi, giovedì 10 agosto, come 2°match dalle 18:30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match e e tutto il torneo nordamericano, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.