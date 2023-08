Masters 1000 Toronto 2023, Medvedev elimina anche Musetti e vola ai quarti

Dopo Arnaldi, anche Lorenzo Musetti sbatte su Daniil Medvedev. Il numero 2 del tabellone del Masters 1000 di Toronto 2023 avanza ai quarti di finale superando il carrarino per 6-4 6-4 dopo un’ora e trentadue minuti di ottimo livello. L’allievo di Simone Tartarini può rimproverarsi qualche sbavatura su alcuni punti pesanti, ma il resto lo ha fatto la grande solidità del russo, sempre ostico per chiunque sui campi in cemento: 31 su 34 in stagione per lui.

PRIMO SET – Musetti rende chiare le sue intenzioni a partire dal primo punto, chiuso con una bella difesa della rete, e nelle prime battute di gioco, con un ampio uso della smorzata per schiodare Medvedev dalla linea di fondo. C’è equilibrio sino al 3-3, ma con il numero 3 al mondo non si può lasciar nulla al caso. E così una comoda volèe di dritto sul 30-0 riapre il game, Daniil lo porta sul terreno a lui più congeniale e sfianca Musetti con un paio di scambi estenuanti. Poi sulla seconda palla break, la ciliegina con il recupero sul drop messo sulla linea. Lorenzo non riesce a rientrare nel set e alza bandiera bianca sul 6-4.

SECONDO SET – Medvedev dà l’impressione di saper alzare il livello al momento giusto, come nel terzo gioco della seconda frazione quando annusa la chance e non se la lascia sfuggire al terzo vantaggio a disposizione. Musetti è bravo nello sfruttare un momento di nervosismo del russo per una palla mancante (“Giochiamo con 5 invece di 6”), e si prende il controbreak grazie a un doppio fallo dell’avversario. Ma al momento di rimettere la testa avanti, Lorenzo rimbalza ancora una volta sul muro eretto dal numero 3 al mondo e torna a inseguire sottop per 4-3. L’ultimo treno passa nell’ottavo gioco, quando un tocco in corridoio su un comodo recupero non rende giustizia alla mano dell’azzurro, che vede scappare via definitivamente Medvedev sino al secondo 6-4 di giornata.