Sinner-Murray in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Jannik Sinner affronterà Andy Murray al terzo turno del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo di scena nella città nordamericana dal 7 al 13 agosto. E’ partito con il piede giusto l’azzurro, che ha destato un’ottima impressione nel derby vinto contro Berrettini, in particolare con una prestazione sicura al servizio e anche a livello mentale bravissimo nei punti decisivi dell’incontro. Ora la sfida contro un Murray che potrebbe anche accusare un po’ di stanchezza dopo essere rimasto in campo quasi tre ore per avere la meglio su Purcell. Ci sono due precedenti, con Murray in grado di vincere nel 2021 sul veloce indoor di Stoccarda e Sinner che si è preso la rivincita pochi mesi più tardi, nel 2022 a Dubai.

Sinner e Murray si sfideranno nella notte italiana tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto come 2°match dall'01:00.