Golf, Morikawa donerà mille dollari per ogni bridge realizzato: “Le Hawaii hanno bisogno di supporto”

di Marzia Bosco 9

Collin Morikawa, campione di golf americano, ha promesso di donare 1.000 dollari per ogni birdie che realizzerà durante la fase finale del PGA Tour. Denaro da destinare poi alle operazioni di soccorso nell’arcipelago delle Hawaii, devastato dagli incendi. Ad annunciare l’iniziativa lo stesso, sul proprio account Instagram, durante il primo dei quattro tornei in questa fase finale, il St. Jude Championship: “Maui ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Mio nonno aveva un ristorante lì chiamato ‘The Morikawa Restaurant’ in Main Street a Lahaina, la città più colpita dagli incendi. Il popolo delle Hawaii avrà bisogno di tutto il supporto che possiamo dargli. Per tutta la durata dei playoff, donerò 1.000 dollari per ogni birdie che realizzerò”, ha indicato. Un birdie è la buca ottenuta con un colpo in meno del convenuto.