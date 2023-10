Masters 1000 Shanghai: Rublev e Dimitrov passano in semifinale

Conclusa anche la seconda giornata di quarti di finale per il Masters 1000 di Shanghai. A sfidarsi questa volta sono stati il numero 7 ATP Andrey Rublev che ha sconfitto Ugo Humbert in due set. Nel secondo match di giornata il numero 19 Grigor Dimitrov ha sconfitto in due set Nicolàs Jarry.

Continua la scalata alle Nitto ATP Finals per Andrey Rublev, unico top ten rimasto in corsa qui a Shanghai. L’occasione è ghiotta ed il russo non si fa impaurire e sconfigge Ugo Humbert con il punteggio di 6-2, 6-3.

Nel primo set, al secondo game, in battuta Rublev sembra avere qualche titubanza, concedendo palla break a Humbert sul 40/30. Il russo supera le difficoltà ed il game, portandosi sull’1-1. I due giochi successivi con il servizio del francese sono quelli che danno il doppio break ad Andrey, che chiude in scioltezza il primo set sul 6-2. Secondo set più intenso, che vede break e contro-break al terzo e quarto game. Sul 2-2 il russo alza i giri del motore e concede un solo game ad Humbert, chiudendo la partita con un set da 6-3.

Incredibile momento di forma per il bulgaro Grigor Dimitrov che dopo aver fatto alzare bandiera bianca a Carlos Alcaraz sconfigge anche Nicolàs Jarry, con il punteggio di 7-6[2] , 6-4.

Primo set molto equilibrato, con l’unica occasione di break avuta dal bulgaro al sesto game. Sul 30-40 perde la possibilità di portarsi avanti con il punteggio ed il set finisce al tie-break. Mini-break conquistato alla prima occasione per Dimitrov, che si porta sul 4-1. Qui arriva il secondo punto perso da Jarry che concede il primo set per 7-6[2]. Secondo set aperto con il brivido per il francese, che cancella la palla break sul 30-40 e si porta sull’1-0. Game in controllo per entrambi i giocatori sino al settimo, dove Nicolàs Jarry perde la battuta ed arriva il 3-4. Nessun’altra occasione per i giocatori, con il secondo set che si chiude sul 6-4 e regala la vittoria e la semifinale a Grigor Dimitrov.