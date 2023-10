Federer: “Non ci sarà un mio ritorno in campo. Mi sono spremuto fino all’ultima goccia”

Roger Federer in campo provocava dipendenza e voglia di vedere il suo meraviglioso tennis. Dopo la sua conclusione di carriera, tutti gli amanti del tennis sono diventati nostalgici rispetto ai momenti in cui lo svizzero incantava in campo. Federer, ospite a Shangai, ha parlato del suo futuro che non sarà, come confermato da lui stesso, sui campi da tennis da giocatore.

Le parole di Federer: “Sono un giocatore felice di essersi ritirato. Non ci sarà un ritorno. Mi sono divertito molto nel circuito, ho raggiunto il limite e mi sono spremuto fino all’ultima goccia. Non avevo più niente da dare. Adesso solo un super tifoso come tutti voi. Mi mancano quei momenti, ma adesso è iniziato un nuovo capitolo. L’ultimo anno è stato stupendo. Meno tennis, ma più tennis con i miei figli. Ho giocato molto bene in quella partita. Il 2017 è stato un anno fantastico. Sono felice di aver vinto quella finale perché adoro le battaglie che ho avuto con Rafa“.