Beckham: “Nessuna discussione per acquistare il Manchester United”

In Inghilterra le voci legate ad un possibile affondo di David Beckham per acquistare il Manchester United si era fatta insistente. E’ toccato allo stesso attuale presidente dell’Inter Miami smentire queste voci con estrema chiarezza. Queste le parole di Beckham.

Beckham: “Al momento non c’è stata alcuna discussione. Ho un rapporto di lunga data con il Qatar a causa del mio coinvolgimento con il Psg. Ma non c’è alcuna discussione al momento. Ora allo United non c’è stabilità”, ha detto in un’intervista concessa a Cnbc. “È il momento giusto che qualcuno prenda il comando“.