Masters 1000 Shanghai 2023, Sinner batte Baez: “Orgoglioso della gestione, non gioco per i record”

“Lui ha giocato davvero bene nel primo set, nel secondo ho cercato di essere più aggressivo, partendo col break di vantaggio sono entrato nel ritmo. Molto orgoglioso e contento di come ho gestito una partita difficile”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver battuto Sebastian Baez nel terzo turno del torneo Masters 1000 di Shanghai 2023: “Ora primo incrocio con Shelton, non ci siamo mai neanche allenati insieme. Lui è giovanissimo, è bravo e non vedo l’ora di affrontarlo, è una bella sfida contro di lui, spero possa essere una bella partita”.

E sui record che sta battendo e che può battere: “Io gioco per me, non per i record. Mi piace la situazione in cui sono, spero di continuare così però guardo a me stesso. Sappiamo che bisogna migliorare tante cose, se vincerò tante partite sarà un bell’impulso per la mia fiducia”.