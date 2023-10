Monza-Salernitana 3-0, Di Gregorio: “Consapevoli del nostri valore. Nazionale? Un sogno”

Il portiere del Monza, Michele Di Gregorio, al termine della gara dell’ottava giornata di Serie A 2023/2024 vinta 3-0 contro la Salernitana, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Siamo contenti di aver iniziato bene questo campionato, ma la strada è ancora lunga e questa classifica rappresenta un punto di partenza. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. La classifica che ha la Salernitana non rispecchia il suo vero valore. L’importante per noi è stato non aver subito gol, lavorando compatti aldilà delle mie parate. Siamo consapevoli del nostro valore. Anche quando i risultati non sono arrivati non ci siamo mai abbattuti. Essere settimi in classifica deve essere un punto di partenza e non di arrivo. Il campionato resta lungo e ci sarà da faticare per restare in alto. La Nazionale? Rappresenta un sogno, ciò a cui ambisce ogni calciatore, ma devo anche guardare in faccia la realtà e capire che ci sono ancora dei portieri molto forti davanti a me”.