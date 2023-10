Ligue 1 2023/2024, Gattuso centra la prima vittoria con il Marsiglia: Le Havre sconfitto 3-0

Il Marsiglia di Gennaro Gattuso porta a casa la prima sotto la gestione del tecnico italiano travolgendo il Le Havre con un netto 3-0 nel match del Velodrome valevole per l’ottava giornata di Ligue 1 2023/2024. I padroni di casa partono subito forte e vengono agevolati dall’autorete di Sangante, che al 18′ sbaglia porta e consegna il vantaggio ai biancazzurri. Neanche il tempo di riorganizzare le idee per la formazione ospite, che gli uomini guidati da Ringhio firmano il raddoppio con Pierre-Emerick Aubameyang, bravo a sfruttare l’assist di Harit. All’intervallo, dunque, lo score recita 2-0.

Nella ripresa il Le Havre prova a scuotersi attraverso delle sostituzioni, che però non portano l’esito sperato al tecnico Elsner. La partita è ormai indirizzata, ma nel finale c’è tempo anche per il sigillo di Ismaila Sarr, che fissa il punteggio sul definitivo 3-0. In virtù di questo risultato il Marsiglia agguanta il sesto posto in classifica con 12 punti, mentre il Le Havre resta undicesimo a quota 9.