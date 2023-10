Masters 1000 Shanghai 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 7 ottobre con Sinner, Sonego e Arnaldi

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco del Masters 1000 di Shanghai 2023 per quanto riguarda la giornata di sabato 7 ottobre. Torna in campo Jannik Sinner che apre il suo penultimo 1000 della stagione sfidando Marcos Giron e sperando di aver riacquisito energie fisiche e mentali dopo il successo di Pechino. Ma il nostro numero uno non è l’unico azzurro impegnato, dato che all’alba scenderà in campo Matteo Arnaldi contro Struff e nel corso della mattinata ci sarà anche Lorenzo Sonego contro Tiafoe. Di seguito allora ecco la programmazione completa con orari italiani.

STADIUM COURT

Ore 06:30 – (4) Tsitsipas vs (Q) Hijikata

a seguire – Garin vs (2) Medvedev

Non prima delle 12:30 – (1) Alcaraz vs Barrere

a seguire – Watanuki vs (7) Fritz

SHOW COURT 3

Ore 06:30 – (12) Paul vs Ofner

a seguire – (10) Tiafoe vs Sonego

a seguire – (6) Sinner vs Giron

a seguire – Halys vs (5) Rublev

GRANDSTAND 2

Ore 06:30 – Wolf vs (15) Norrie

a seguire – (18) Dimitrov vs Vukic

a seguire – (Q) Kukushkin vs (30) Evans

a seguire – (27) Lehecka vs (WC) Schwartzman

COURT 4

Ore 06:30 – (21) Struff vs Arnaldi

a seguire – Fils vs Davidovich Fokina

a seguire – (Q) Zhukayev vs (13) Khachanov

a seguire – (31) Mannaino vs (Q) Tseng

COURT 7

Ore 06:30 – (Q) Atmane vs (22) Jarry

a seguire – Van de Zanschulp vs (32) Humbert