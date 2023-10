Beach Volley, Mondiali 2023: forfait della Nigeria, entrano in tabellone anche Scampoli/Bianchin

E’ il giorno dello start ufficiale per la quattordicesima edizione dei Campionati del Mondo di beach volley. In Messico alle 22:30 si parte e le coppie italiane al via sono diventate cinque. Nella serata di ieri, è arrivato infatti la notizia ufficiale del forfait nel tabellone femminile della coppia nigeriana Nnoruga/Franco; a prendere il posto della squadra africana è il team composto da Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Le azzurre, inserite nella Pool F, faranno il loro esordio nella rassegna iridata sabato 6 ottobre alle ore 00.30 contro le brasiliane Carolina Solberg Salgado e Barbara Seixas de Freitas, coppia testa di serie numero sei del torneo. L’obiettivo per la coppia che aveva ottenuto il nono posto ai Mondiali di Roma 2022, sarà quello di ottenere il miglior risultato possibile per provare a scalare qualche posizione nel ranking in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.