Masters 1000 Shanghai 2023, la pioggia ferma i match: Struff-Arnaldi e Sonego-Tiafoe interrotte

La pioggia ferma i match del Masters 1000 di Shanghai. Interrotti i match in corso di due italiani sul cemento cinese. Matteo Arnaldi sta sfidando il tedesco Jan-Lennard Struff, n.27 del ranking e 21 del seeding, e il match è sospeso sul 3-6 6-3 4-4 (40-40). Sotto di un set ma avanti di un break nel secondo invece Lorenzo Sonego, impegnato contro Frances Tiafoe, n.13 del ranking e 10 del seeding. Il piemontese è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei confronti diretti con il 25enne e sembrava essersi sbloccato mentalmente in un secondo set pienamente in controllo. La pioggia spezza ritmo e ferma i match. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità e su quando riprenderà il gioco. A seguire è in programma anche il match tra Sinner e Giron.

AGGIORNAMENTO – Dura pochi minuti l’interruzione. Ripresi i match

AGGIORNAMENTO 10:23 – Ancora pioggia. Ancora una sospensione per Sonego-Tiafoe