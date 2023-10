Qualificazioni Euro 2024, Ucraina-Italia in Germania: BayArena di Leverkusen in pole

La sfida clou per le qualificazioni di Euro 2024 nel girone C tra Ucraina e Italia avrà luogo lunedì 20 novembre alle 20:45, ma ad oggi la Uefa è in attesa di definire lo stadio della competizione. A causa del conflitto in corso contro la Russia, l’organismo che governa il calcio continentale dovrà trovare uno stadio in un paese terzo. Al momento, è la Germania la sede in pole per ospitare una partita che può essere decisiva per assegnare il secondo posto del gruppo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Bild, dovrebbe essere la BayArena di Leverkusen il teatro del match. Al momento l’Italia ha 7 punti proprio come l’Ucraina, ma ha una partita da recuperare e uno scontro diretto a favore.