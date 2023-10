Masters 1000 Shanghai, Arnaldi supera Struff in tre set e vola al terzo turno

Matteo Arnaldi batte Jan-Lennard Struff in tre set 6-3 3-6 6-4 al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023. Una buona prestazione per l’azzurro che ha fatto registrare otto ace, con il 63% di prime in campo e il 71% di punti vinti con questo fondamentale. Al servizio nel primo set Sonego concede le briciole e riesce anche a strappare la battuta al sesto game. Struff va a servire per restare nel set, ma va sotto 0-40. Qui c’è la reazione del tedesco che riesce a cancellare le tre palle break e a prolungare il set fino al nono gioco. Stavolta però Arnaldi chiude alla prima chance a disposizione.

Nel secondo set Struff sembra ritrovare certezze. Al quarto game Arnaldi cede il servizio e all’ottavo game deve anche cancellare tre set point. Il tedesco va a servire per il set e pareggia il conto (6-3). Anche il terzo sembra girare subito dalla parte di Struff che strappa il servizio e sale 3-1. Il ligure lo riaggancia al sesto game ed è il preludio per un nuovo scambio di break. Nei momenti decisivi, è Arnaldi ad avere più lucidità di scelte. Nel nono game Arnaldi annulla un’altra palla-break e sulla parità si affaccia la pioggia. Pochi minuti e si riparte con Matteo che riesce a tenere il turno di servizio. Poi si costruisce un triplo match-point, ma se ne fa bastare uno per chiudere la contesa in due ore precise di gioco. Al terzo turno Arnaldi dovrà vedersela o con lo statunitense J.J.Wolf, n.51 ATP, o con il britannico Cameron Norrie, n.16 del ranking e 15 del seeding.