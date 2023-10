Masters 1000 Shanghai 2023, il secondo sigillo di Hurkacz: annulla un mp a Rublev e trionfa al tie-break decisivo

Hubert Hurkacz è il vincitore dell’edizione 2023 del Masters 1000 di Shanghai. Una finale ricca di emozioni, con match point annullati da un lato e dall’altro, e decisa da un tie-break decisivo vinto dal polacco per 10 punti a 8. Il 26enne di Wroclaw batte Andrey Rublev con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(8) dopo aver recuperato dal 2-5 nel tie-break finale e annullato una palla match al suo avversario, sempre molto nervoso nei momenti più importanti della sfida.

Prima con il suo angolo, poi con se stesso, infine con i fotografi: Rublev non è riuscito a rimanere lucido quando contava e dice addio alla possibilità di festeggiare il suo secondo 1000 stagionale e anche alla quarta posizione mondiale che resta invece di Jannik Sinner. Hurkacz, invece, festeggia il secondo titolo a questo livello dopo quello a Miami di due anni e mezzo fa proprio contro l’azzurro e torna alla posizione n°11 del ranking mondiale. E con le Finals di Torino non così lontane.

PRIMO SET – L’inizio come prevedibile segue i servizi, con quattro punti vinti in risposta nei primi cinque games. Poi, sul 2-3, è Rublev il primo ad incontrare difficoltà nel proprio turno di battuta. Il russo riesce ad annullare un paio di palle break, ma alla terza occasione utile il polacco riesce a trovare un allungo che risulta essere decisivo. Il numero 17 del ranking mondiale è infatti una macchina nei propri turni, Rublev non risponde quasi mai e il set si chiude per 6-3.

SECONDO SET – Ad inizio secondo parziale, la partita cambia. Rublev tiene a zero il turno d’apertura, poi trova un game in cui finalmente legge ben il servizio dell’avversario ed entra nello scambio: riesce per la prima volta ad arrivare ai vantaggi e pochi istanti dopo a trovare anche il break alla prima chance. Anche in questo caso basta un piccolo sussulto per decidere la frazione. Il vincitore del torneo di Monte-Carlo non permette più a Hurkacz di rientrare e chiude a sua volta con un 6-3.

TERZO SET – Il polacco va subito in difficoltà a inizio terzo parziale, ma nel gioco d’apertura riesce a vincere un fondamentale punto con la seconda di servizio sul 0-30 e a rimontare con quattro punti di fila. Nel terzo game nuovi problemi per Hurkacz che è costretto ad annullare una palla break. Riesce a salvarsi anche in quest’occasione e nei giochi successivi i turni di battuti ricominciano a farla da padrona.

Non succede nulla fino al 5-4, quando Rublev costretto a servire per rimanere nel match si fa riprendere dal 40-15 al 40-40. Qui perde un punto importante, che porta Hurkacz al match point, e scaglia la sua ira contro i fotografi colpevoli di essersi mossi durante lo scambio. Lo sfogo funziona, perché mette a segno un ace per annullare la palla match e vince tre punti di fila per il 5-5. Il match si decide al tie-break, con Rublev che si porta subito avanti di un minibreak ed è 4-2 al cambio campo. Va sul 5-2, poi sul 5-4 ha due servizi a disposizione ma il match point deve giocarlo sul servizio di Hurkacz che piazza l’ace. Il tennista di Wroclaw si porta in vantaggio, non riesce a chiudere in due occasioni, ma la terza è quella giusta: vince 10 punti a 8.