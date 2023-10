LIVE – Paolini-Yuan 2-3, secondo turno Wta Pechino 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Yuan, incontro valevole per il secondo turno del torneo WTA 1000 di Pechino 2023 (cemento outdoor). La toscana torna in campo dopo le tre ore di gioco per piegare in rimonta la resistenza della brasiliana Beatriz Haddad Maia, quindicesima testa di serie della manifestazione. Tra lei ed un altro prestigioso ottavo di finale c’è la wild card locale, classificata ben oltre le prime cento giocatrici del mondo. Quest’ultima, tuttavia, all’esordio ha sorpreso tutti sconfiggendo in rimonta la più quotata belga Elise Mertens.

Paolini, complici il buon momento di forma e la sua posizione nettamente più avanzata nel ranking, partirà favorita secondo le quote dei bookmakers. Con la sua avversaria non ci sono precedenti da registrare a qualsiasi livello. Jasmine in caso di vittoria sulla venticinquenne asiatica troverebbe al prossimo ostacolo una tra la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del seeding, oppure la qualificata britannica Katie Boulter. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Paolini e Yuan pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 06:30 italiane (le 12.30 locali) sul Moon Court (al termine del match di primo turno tra l’altra cinese Wang Xinyu e la wild card russa Vera Zvonareva).

PAOLINI-YUAN 2-3

PRIMO SET – Break Yuan! Sale in cattedra la giocatrice cinese, che torna ad alzare il livello ma soprattutto torna avanti di un break. 2-3

PRIMO SET – Gran game giocato da Yuan, chiuso con un ace al centro. 2-2

PRIMO SET – Jasmine tiene la battuta a 30 e si porta avanti 2-1.

PRIMO SET – Controbreak Paolini! Alla terza chance, l’azzurra piazza il controbreak e ristabilisce la parità. 1-1

PRIMO SET – Break Yuan! Parte forte la cinese, che strappa la battuta a Jasmine in apertura. 0-1

PRIMO SET – Si comincia, buon divertimento!

8.29 – Sarà Paolini a servire per prima.

8.27 – Giocatrici in campo per il riscaldamento.

8.25 – Amici di Sportface, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale del match Paolini-Yuan. Tra poco si parte.