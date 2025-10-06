Novak Djokovic ha già fatto la storia del tennis, ma non vuole fermarsi. A Shangai la possibilità di tornare a vincere un Masters 1000.

Non servirebbe vincere ancora per inserirlo di diritto nell’Olimpo del tennis mondiale. Il serbo, però, non vuole appendere la racchetta ‘al chiodo’, con l’obiettivo di continuare a vincere.

Il torneo cinese ha visto Carlos Alcaraz non presentarsi, mentre Jannik Sinner si è ritirato ai sedicesimi contro Griekspoor per crampi. Ora per Djokovic si apre il tabellone e la seria possibilità di poter arrivare fino in fondo.

Djokovic a Shangai: la prossima partita e il tabellone fino alla finale

Il serbo giocherà domani, non prima delle 12:30, contro Jaume Munar. Il n°4 del tabellone di Shangai ha già sconfitto Marin Cilic e Yannick Hanfmann e, adesso, la sfida allo spagnolo.

In caso di successo sull’iberico, si aprirebbero le porte dei quarti di finale, dove affronterebbe uno tra Diallo e Zizou Bergs. Poi, la buona notizia arriverebbe in semifinale. Se le cose fossero andate come previsto, avrebbe preso Sinner in semifinale.

L’eliminazione dell’italiano ‘apre’ la parte basse del tabellone, con Vacherot-Griekspoor e Rune-Mpetshi Perricard come match previsti. Uno tra questi, quattro, se Djokovic dovesse arrivare in semifinale, sarebbe il suo avversario.

Nella parte alta, i pericoli più grandi sono Zverev, Medvedev, Musetti e De Minaur, ma eventualmente solo uno di questi (o nessuno), affronterebbe il serbo nella finale del Masters 1000 di Shangai. Djokovic sogna in grande e proverà a vincere il 101° titolo ATP, il 41esimo Masters 1000 e il ritorno a vincere un 1000 dopo 2 anni.