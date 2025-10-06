Fino a domenica 12 ottobre la grande stagione del tennis prosegue con il torneo cinese: Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale” per gli appassionati, con telecronache, approfondimenti e la possibilità di scegliere i campi grazie a Sky Sport Plus ed Extra Match su NOW.

Il tennis mondiale torna protagonista su Sky Sport e NOW con il WTA 1000 Dongfeng Voyah Wuhan Open 2025, in programma fino a domenica 12 ottobre sui campi in cemento della città cinese.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW tutti gli incontri con protagoniste le tenniste italiane, oltre alle sfide più attese del torneo. Alcuni match saranno trasmessi anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Con Sky Sport Plus (per i clienti Sky) ed Extra Match (per gli utenti NOW) sarà possibile scegliere quale campo seguire, con immagini curate da ATP e WTA.

La telecronaca è affidata alla squadra di commentatori Sky composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Riccardo Bisti, Pietro Nicolodi, Dario Massara, Gaia Brunelli, Giuseppe Di Giovanni e Paolo Aghemo, affiancati dai talent Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido, Laura Golarsa, Barbara Rossi e Marco Crugnola.

Ogni giorno alle 12.15 (12.45 sabato 11 e domenica 12 ottobre) su Sky Sport 24 andrà in onda “Studio Tennis” condotto da Eleonora Cottarelli, con ospiti e analisi delle partite.

Il programma si concluderà domenica 12 ottobre con la finale in diretta alle 12.30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena.

La programmazione del torneo WTA 1000 di Wuhan su Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 6 ottobre – 1^ giornata

Sky Sport Uno: dalle 5 alle 6

Sky Sport Tennis: dalle 5 alle 6

Sky Sport Arena: dalle 5 alle 17

Martedì 7 ottobre – 2^ giornata

Sky Sport Uno: dalle 5 alle 6 e dalle 10.30 alle 12.30

Sky Sport Tennis: dalle 5 alle 6 e dalle 10.30 alle 12.15

Sky Sport Arena: dalle 5 alle 17

Mercoledì 8 ottobre – 3^ giornata

Sky Sport Uno: dalle 5 alle 6 e dalle 10.30 alle 12.30

Sky Sport Tennis: dalle 5 alle 6 e dalle 10.30 alle 12.15

Sky Sport Arena: dalle 5 alle 17

Giovedì 9 ottobre – 4^ giornata

Sky Sport Uno: dalle 5 alle 9, dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 17

Sky Sport Tennis: dalle 5 alle 9, dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 17

Sky Sport Arena: dalle 5 alle 17

Venerdì 10 ottobre

Sky Sport Tennis: quarto di finale 1 alle 5, quarto di finale 2 alle 7, quarto di finale 3 alle 9, quarto di finale 4 alle 13

Sky Sport Uno: quarto di finale 1 alle 5, quarto di finale 2 alle 7

Sky Sport Arena: dalle 5 alle 17

Sabato 11 ottobre

Sky Sport Arena; semifinale 1 dalle 11; semifinale 2 dalle 12.30

Domenica 12 ottobre

Sky Sport Tennis: finale dalle 12.30

Sky Sport Arena: finale dalle 12.30