Masters 1000 Parigi-Bercy 2023, Tsitsipas in gran spolvero: batte Khachanov e accede alle semifinali

Un ottimo Stefanos Tsitsipas sconfigge in due set Karen Khachanov e accede alle semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Ad eccezione di un piccolo passaggio a vuoto arrivato nella fase centrale del secondo set, il tennista di Atene ha disputato una grande partita sul centrale dell’arena capitolina, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4. Nulla da fare per Khachanov che dice addio anche a quelle remote chances di qualificazione alle ATP Finals di Torino, mentre Tsitsipas domani affronterà Grigor Dimitrov per un posto in finale.

LA PARTITA – Prestazione davvero solida parte della settima testa di serie del tabellone, che pare entrare in forma proprio a poco più di una settimana dalle Finals. Il primo set è stato deciso da un unico break arrivato nel quarto game ai vantaggi con Khachanov che mette largo un dritto in avanzamento. Il russo non è riuscito a procurarsi alcuna palla break nel corso del parziale d’apertura e il match pareva prendere definitivamente la direzione del greco ad inizio secondo set, quando Stefanos metteva segno il secondo break dell’incontro e si portava sul 6-3 2-0.

Dal vantaggio di 3-1 arriva l’unico momento difficile per il tennista di Atene, che alla prima palla break concessa all’avversario perde addirittura a zero il turno di battuta. Tre i giochi consecutivi di Khachanov, che effettua il sorpasso sul 4-3. Un fuoco di paglia, perché Tsitsipas reagisce alla grande: tiene il servizio, poi effettua il break a quindici e chiamato a servire per il match chiude sempre a quindici.