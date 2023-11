Volley: Perugia parteciperà ufficialmente al Mondiale per Club 2023

La Fivb ha ufficializzato la partecipazione al Mondiale per Club 2023 della Sir Sicoma Perugia, che dal 6 al 10 dicembre sarà impegnata in India, a Bangalore. Chiamati a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, i Block Devils dovranno sbaragliare la concorrenza dei turchi dell’Halkbank Ankara, i brasiliani del Sada Cruzeiro e dell’Itambè Minas, i giapponesi del Suntory Sunbirds ed i padroni di casa indiani dell’Ahmedabad Defenders. Perugia, così come Ankara, si è qualificata all’evento in quanto semifinalista della scorsa Champions League e dopo la rinuncia delle due finaliste.