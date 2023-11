Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: Tsitsipas domina uno stanco Zverev, ok Rublev e Hurkacz

Nella giornata di oggi si sono giocati gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023.

RISULTATI E TABELLONE

Stefanos Tsitsipas batte Zverev e si qualifica matematicamente alle ATP Finals di Torino per il quinto anno consecutivo. 7-6(2) 6-4 il punteggio a favore del greco che, dopo aver dominato il primo set, accusa un passaggio a vuoto sul 5-3 facendosi trascinare al tie-break da uno stanchissimo Zverev, reduce dalla battaglia di oltre tre ore con Humbert. Il numero 6 del mondo torna a giocare il suo tennis e vince 7-2 il tie-break. Il tedesco non riesce a reagire e va sotto di un break, portato fino alla fine del parziale dal greco, in apertura di secondo set. Zverev attualmente è settimo nella race con 3585 punti, 215 in più di Rune e 340 in più di Hurkacz. Una buona versione di Tsitsipas, che affronterà ai quarti di finale Karen Khachanov, uscito vincente in rimonta dal derby russo con Safiullin. 4-6 6-4 6-2 il punteggio a favore del semifinalista degli Australian Open di quest’anno in due ore e dieci minuti di gioco. Partita molto combattuta con un super Safiullin nel primo set che poteva salire anche 2-0 nel secondo. Il numero 39 del mondo, best ranking, spreca due palle break e finisce per trovarsi sotto 2-1 e servizio Khachanov, che entra in partita e domina i successivi due parziali vincendo senza particolari difficoltà.

Vittoria agevole per Grigor Dimitrov, che batte in due set il kazako Bublik con il punteggio di 6-2 6-2 in poco più di un’ora di tennis. Primo parziale dominato dal bulgaro, che nel secondo salva palle break nel secondo game prima di allungare di due break come nel set precedente. Troppi errori per Bublik, saranno 13 non forzati a fronte di 15 vincenti. Solo 5 gli unforced di Dimitrov, che avanza ai quarti di finale avvicinandosi alla top 15 Atp, distante 160 punti. Quarti dove se la vedrà con Hubert Hurkacz, che ha vinto contro Cerundolo con il punteggio di 6-4 6-3. Partita più sofferta del previsto per il polacco, che si trova sotto di un break nel primo set e vede rimontarsi un break di vantaggio nel secondo prima di chiudere i parziali per 6-4 e 6-3. Prosegue il super finale di stagione di Hurkacz che, dopo la finale persa nel 500 di Basilea contro Aliassime, la finale vinta nel 1000 di Shanghai con Rublev e la semifinale persa nel 1000 di Cincinnati con Alcaraz, raggiunge un altro quarto di finale 1000. Attualmente il polacco è nono nella race per Torino e arrivando in finale potrebbe superare Zverev, eliminato da Tsitsipas e distante 340 punti, oppure Rune, distante 125 e potenzialmente 215 in caso di vittoria con Altmaier oggi, ma con Djokovic in vista nei quarti di finale. Se il danese dovesse perdere con il tedesco, a Hurkacz basterebbe battere Dimitrov per entrare negli otto.

Nessun problema anche per Andrey Rublev, che si sbarazza di Van de Zandschulp in due set. 6-3 6-3 il punteggio a favore del russo in un’ora e cinque minuti di gioco. Una sola palla break concessa dalla testa di serie numero 5, già abbondantemente dentro la top 8 per la Finals. Decisivo il break nel quarto game del primo set e quello nel settimo game del secondo parziale. Terzo quarto di finale 1000 della stagione per il russo, dopo la finale persa a Shanghai con Hurkacz e quella vinta a Montecarlo contro Rune, che se la vedrà con De Minaur, avanzato al turno successivo grazie al ritiro di Sinner.