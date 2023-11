Sinner si ritira da Parigi-Bercy per il poco recupero, la reazione della stampa estera: “Uno scandalo”

La stampa estera non rimane indifferente alla decisione di Jannik Sinner di ritirarsi dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, per via delle poche ore di recupero a disposizione dopo la vittoria in tarda notte contro McDonald. Il match d’esordio è terminato alle 02.36 e alle 17:00 l’azzurro avrebbe dovuto sfidare De Minaur. “Scandalo a Parigi”, scrive nell’apertura dell’homepage il quotidiano spagnolo Marca che aggiunge: “Sinner si ritira, ha finito di giocare alle 02:37 e avrebbe dovuto rigiocare in giornata”. Per Marca è “uno scandalo enorme con uno dei giocatori più in forma al mondo”. Sempre in Spagna, AS scrive che “il Masters 1.000 di Parigi continua a suscitare polemiche nel mondo del tennis e questa volta lo fa a causa del calendario delle partite”. “Jannik Sinner si ritira dal Masters di Parigi dopo il programma controverso che ha visto la stella italiana giocare alle 2 del mattino”, è invece il titolo dell’edizione online dell’Express.