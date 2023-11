Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: un super Dimitrov colleziona match point, poi la spunta su Medvedev

Un super Grigor Dimitrov spreca sei match point ma riesce comunque a evitare la drammatica debacle, battendo al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 la testa di serie numero tre Daniil Medvedev, col punteggio di 6-3 6-7(4) 7-6(2) in quasi tre ore di gioco. Un incontro esaltante quello tra l’esperto bulgaro e il russo reduce dalla finale persa contro Sinner, che dunque esce di scena in maniera precoce come già capitato peraltro ieri ad Alcaraz. Agli ottavi per Dimitrov c’è il pittoresco kazako Bublik.

Il primo set mette a nudo un po’ di stanchezza per Medvedev, visto che il russo subisce immediatamente il break e quando, nel quinto game e lottando tantissimo ai vantaggi, riesce a trovare il controbreak, la paga al cambio campo rimediando di nuovo un break che consente poi a Dimitrov di portare a casa il primo set per 6-3. Secondo set in cui è Medvedev a trovare per primo il break, poi però nel momento di chiudere il parziale, nel nono gioco, subisce il controbreak. Ci sono comunque due palle set non sfruttate da Medvedev nel game in risposta successivo e altre quattro, addirittura, nel dodicesimo game, ma il bulgaro si difende in tutti i modi e trascina il set al tie-break, dove il russo la spunta allungando tutto al terzo set. In cui Dimitrov rischia di andare incontro a un grosso psicodramma: avanti di un break nel sesto game, nel game in cui serviva per vincere l’incontro si vede annullare quattro match point. E nel dodicesimo gioco, altre due opportunità di vincere il match vanificate da Medvedev, che resiste in tutti i modi al servizio. Si va ancora al tie-break e questa volta Grigor non perdona, chiudendo sul 7-2 in due ore e cinquantasei minuti.