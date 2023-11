Marani: “Obiettivo fare una riforma sui giovani, le seconde squadre potrebbero essere la strada giusta”

Il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha parlato a Prima Tv delle difficoltà del calcio italiano nel lanciare e far crescere i giovani calciatori: “Non ci sono più i campioni che crescono in strada, ma questo non succede più in nessun campionato. Secondo noi le seconde squadre potrebbero essere la strada giusta per fare una rivoluzione. Dalla Juventus U23 stanno uscendo fuori diversi calciatori interessanti. L’obiettivo sarebbe fare una riforma sui giovani dando una mano ai club sul credito di imposta”.