F1, Pirelli annuncia le mescole per Las Vegas e Abu Dhabi: si va in pista con la selezione di gomme più morbida

Le ultime due gare della stagione 2023 di F1 vedranno in pista la selezione più morbida fra le sei mescole che Pirelli ha definito per questa edizione del Campionato del Mondo di F1. A Las Vegas e ad Abu Dhabi i team avranno a disposizione la C3 come P Zero White hard, la C4 come P Zero Yellow medium e la C5 come P Zero Red soft.

La Formula 1 tornerà a Las Vegas dopo 41 anni su un tracciato tutto nuovo, che si snoderà per 6200 metri toccando alcuni fra i punti più iconici della famosa Strip. Sarà il terzo GP dell’anno in America. Tante incognite per i piloti, a partire dall’adattamento a una nuova pista, fino alle sessioni serali di libere, qualifiche e gara. Le prime due sessioni di prove libere sono in programma giovedì sera (20:30) e nella notte tra giovedì e venerdì (00:00-01:00). Stessi orari, venerdì, per la FP3 e le qualifiche mentre la gara partirà sabato sera alle 22.

Classico appuntamento conclusivo della stagione ad Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina. Con le modifiche al layout della pista della scorsa stagione, i pneumatici sono soggetti a forze longitudinali e laterali abbastanza bilanciate fra i due assi. Subito dopo il GP ci sarà una sessione di test in vista del 2024.