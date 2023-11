Masters 1000 Parigi-Bercy 2023, niente lieto fine per Dimitrov in finale: il bulgaro non trattiene le lacrime

Un periodo di ottima forma, il ritorno in una finale 1000 dopo 6 anni e in top-15 del ranking, ma purtroppo non arriva l’epilogo felice per Grigor Dimitrov a Parigi-Bercy. Il talento bulgaro, autore a 32 anni di una stagione più che positiva che lo ha riportato nell’elité mondiale, nulla ha potuto contro Novak Djokovic nell’atto conclusivo dell’ultimo Masters 1000 stagionale. E subito dopo la stretta di mano non è riuscito a trattenere qualche lacrima di delusione.