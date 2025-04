Il futuro di Victor Osimhen è una delle partite più intriganti che si giocheranno nei prossimi mesi sul tavolo del calciomercato. Juventus e altre squadre d’Europa sono pronte a darsi battaglia, ma la concorrenza è spietata.

L’attaccante nigeriano, autore di una stagione monstre al Galatasaray, è tornato al centro delle attenzioni delle big europee, pronte a sfidarsi a colpi di milioni. Tra queste, anche un club italiano osserva da vicino l’evoluzione della vicenda, ovvero la Juventus, che valuta con crescente interesse la possibilità di un cambio totale nel reparto offensivo: la partenza di Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2026, appare sempre più probabile, e rappresenterebbe una fonte importante di liquidità. Al tempo stesso, sia Kolo Muani che Conceicao, arrivati in prestito, non hanno convinto e sono destinati a fare ritorno ai rispettivi club.

In questo scenario, l’opzione Osimhen potrebbe prendere forma, anche se la concorrenza inglese è feroce. I club di Premier League, grazie alla clausola rescissoria inserita nel contratto col Napoli, potrebbero muoversi con maggiore rapidità, esercitando direttamente l’opzione per strapparlo a De Laurentiis. Il presidente, consapevole della complessità della situazione, starebbe anche considerando la possibilità di abbassare il prezzo pur di chiudere una vicenda che si trascina da troppo tempo. La Vecchia Signora, come le squadre di Premier, resta alla finestra, ma le notizie che arrivano dall’estero non sono confortanti per nessuna delle pretendenti.

Sirene arabe per Osimhen, concorrenza beffata

Victor Osimhen continua a essere uno dei nomi più caldi del mercato internazionale, ma il suo futuro potrebbe non scriversi né in Premier League né in Serie A. Secondo quanto riportato da David Ornstein durante una sessione Q&A su The Athletic, tra i club inglesi si starebbe consolidando la convinzione che la destinazione più probabile per il bomber nigeriano sia l’Arabia Saudita. Un approdo facilitato dalla disponibilità economica dei club sauditi, in grado di soddisfare le altissime richieste salariali dell’attaccante. C’è un consenso tra le squadre di Premier sul fatto che Osimhen finirà in Arabia – ha spiegato Ornstein – In parte è legato all’accessibilità del suo ingaggio. Ma vedremo.