Masters 1000 Montecarlo 2023, programma e ordine di gioco domenica 9 aprile: in campo Sinner e Nardi

Il programma e l’ordine di gioco di domenica 9 aprile per il Masters 1000 di Montecarlo 2023, che alza il sipario sul tabellone principale nella domenica di Pasqua. In campo i primi match di primo turno, ma anche il turno decisivo delle qualificazioni e gli incontri di doppio. Saranno due gli italiani protagonisti: Jannik Sinner inizia la sua avventura nel Principato proprio dal doppio, con l’azzurro che in coppia con Diego Schwartzmann affronterà Granollers e Zeballos come terzo match sul Campo dei Principi. L’altro italiano impegnato sarà Luca Nardi, che nel turno decisivo delle qualificazioni affronterà il tedesco Oscar Otte per un posto nel main draw: i due apriranno il programma del Campo 2.

Il programma di domenica 9 aprile

Campo Ranieri III, dalle 11:00

Ruusuvuori vs Struff

Non prima delle 12:00

Khachanov/Rublev vs Murray/Venus

Coric vs Jarry

Hurkacz vs Djere

Campo dei Principi, dalle 11:00

Fucsovics vs Krajinovic

Qualificazioni

Sinner/Schwartzmann vs Granollers/Zeballos

Huesler vs Munar

Campo 2, dalle 11:00

Nardi vs Otte

IL PROGRAMMA COMPLETO