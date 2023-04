Fiorentina, Italiano: “Amaro in bocca. Peccato non aver centrato il record della decima vittoria”

Terminata in pareggio la sfida tra Fiorentina e Spezia, il tecnico viola si dichiara deluso: “L’unico dispiacere della giornata è non aver centrato la decima vittoria consecutiva. Nonostante la giornata, la prestazione è in linea con le ultime partite giocate, proseguiamo la striscia positiva e andiamo avanti”, dichiara Italiano.

“Abbiamo trovato tanto soluzioni oggi, ma siamo stati sfortunati. Abbiamo creato tantissimo, il gol subito lascia l’amaro in bocca, ogni rinvio del portiere avversario è la situazione più facile, si vede che loro provano queste cose e sono stati abili a crearci difficoltà”, ha concluso.