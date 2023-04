Fantacalcio, Sampdoria-Cremonese: Ghiglione o Tsadjout, di chi è il gol? La decisione

La Cremonese trova il pareggio nel primo tempo contro la Sampdoria. Un botta e risposta tra le ultime due della classe al Ferraris in uno scontro salvezza che sembra l’ultimo treno per Stankovic e Ballardini. Nel gol dell’1-1 c’è anche un piccolo giallo in ottica fantacalcio. Questa la dinamica del gol: sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, Ghiglione si coordina e col destro al volo inganna Ravaglia, ma non Winks che intuisce la traiettoria e prova disperatamente a salvare sulla linea. Un tentativo in ogni caso inutile, perché sulla respinta c’è il tap in da due passi di Tsadjout. Il gol è buono, ma il dubbio resta: chi ha segnato? Ghiglione o Tsadjout? La palla, sul tentativo di Winks, sembrava già entrata. La Lega Serie A in un primo momento ha assegnato il gol a Tsadjout, ma è tornata sui suoi passi. La rete è tutta di Ghiglione, ex Genoa e in clima derby.