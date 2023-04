Masters 1000 Montecarlo 2023: programma e ordine di gioco mercoledì 12 aprile

Il programma e l’ordine di gioco di domani, mercoledì 12 aprile, al Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra battuta del Principato, spazio a tanti italiani. Jannik Sinner è il primo a scendere in campo contro Diego Schwartzman, secondo incontro dalle 11:00 sul centrale. A seguire Lorenzo Sonego (wild card), dopo aver battuto Humbert in un match folle con 4 match point annullati, sfiderà la testa di serie numero 3 Daniil Medvedev. Il match inaugurale sul Court Rainieri III sarà invece traa van d Zandschulp e Ruud. Al Court des Princes, invece, ultima sfida in programma quella tra Matteo Berrettini e Francisco Cerundolo. Possibile derby azzurro tra Luca Nardi e Lorenzo Musetti.

Programma mercoledì 12 aprile 2023

Court Rainier III

Dalle 11:00, Botic van de Zandschulp – (4) Casper Ruud

A seguire, Diego Schwartzman – (7) Jannik Sinner

A seguire, (3) Daniil Medvedev – (WC) Lorenzo Sonego

A seguire, (WC) Dominic Thiem – (6) Holger Rune

Court des Princes

Dalle 11:00, Roberto Bautista Agut – (13) Alexander Zverev

A seguire, Grigor Dimitrov – Jiri Lehecka

A seguire, (8) Taylor Fritz – (WC) Stan Wawrinka

A seguire, Francisco Cerundolo – Matteo Berrettini

Court 2

Dalle 11:00, (14) Alex de Minaur – (Q) Jan Lennard Struff

A seguire, Valentin Vacherot o Luca Nardi – Miomir Kecmanovic o Lorenzo Musetti

Court 9

Dalle 11:00, Nicolas Jarry – (Q) Alexei Popyrin

A seguire, Daniel Evans o Ilya Ivashka – (9) Karen Khachanov