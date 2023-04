Pentathlon moderno, World Cup Ankara 2023: Parisi e Malan avanzano in semifinale

Gran risultato per l’Italia nelle qualificazioni della World Cup di Ankara 2023 di pentathlon moderno per quanto riguarda la competizione maschile. Due azzurri avanzano infatti in semifinale, vale a dire Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), che dopo le prove di scherma, nuoto e laser run disputate oggi hanno superato il taglio. Non sono andati avanti, invece, Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Alessandro Colasanti (Carabinieri). Nel gruppo A Parisi e Malan si sono piazzati rispettivamente al quarto e al quinto posto, con 1090 e 1089 punti, diciottesimo punteggio per Colasanti a quota 1133, mentre nel gruppo B quattordicesimo Roberto Micheli con 1157. I due azzurri domani affronteranno nel Ranking Round le prove di scherma e venerdì la semifinale con le prove di scherma Bonus Round, nuoto e laser run.

In campo femminile, si è svolto oggi il ranking Round di scherma per le semifinali femminili in programma domani e Francesca Tognetti (Carabinieri) ha chiuso con 215 punti, Alice Sotero (Fiamme Azzurre) ed Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) a 210.