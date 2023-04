Caso Galtier, il Nizza chiarisce: “I fatti riguardano persone che non sono più in questo club”

In Francia tiene banco il caso riguardante Christophe Galtier, attuale ct del Psg, e al suo addio al Nizza, che ha avuto degli sviluppi dopo la pubblicazione di una e-mail inviata dall’allora ds Fournier nella quale veniva individuato uno dei problemi nell’eccessiva presenza di giocatori musulmani e di colore nella rosa della squadra. Il Nizza ha quindi chiarito la situazione con un comunicato ufficiale: “I fatti riferiti riguardano due persone che non lavorano più per OGC Nice. Questa situazione è stata trattata con la massima serietà al momento dei fatti. Il club non commenterà oltre”.