Masters 1000 Montecarlo 2023, programma e orari giovedì 13 aprile con Sinner e Djokovic-Musetti

È stato pubblicato ufficialmente il programma del Masters 1000 di Montecarlo per quel che concerne giovedì 13 marzo, giornata che sarà interamente dedicata agli ottavi di finale. Per quanto riguarda il Campo Centrale, si partirà alle ore 11 con Hubert Hurkacz e Jannik Sinner: il polacco comanda per 2-1 nei precedenti, ma questa superficie e il differente stato di forma dei due impone all’italiano il ruolo di favorito. Subito dopo, toccherà al due volte campione in carica Stefanos Tsitsipas: il suo avversario sarà Nicolas Jarry, che ha già fatto fuori sulla sua strada un osso duro come Borna Coric. Terzo match sarà quello forse più atteso in Italia: Lorenzo Musetti contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic: il serbo conduce 2-0 nei precedenti e si è imposto 6-0 6-3 quando si sono sfidati l’ultima volta. Chiuderanno il programma due grandi interpreti della racchetta: Daniil Medvedev e Alexander Zverev, in quello che sarà certamente uno scontro da non perdere.

MASTERS 1000 MONTECARLO – IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 13 APRILE

Court Rainier III

A partire dalle 11:00 – (10) Hubert Hurkacz vs (7) Jannik Sinner

A seguire – Nicolas Jarry vs (2) Stefanos Tsitsipas

A seguire – (1) Novak Djokovic vs (16) Lorenzo Musetti

A seguire – (3) Daniil Medvedev vs (13) Alexander Zverev

Court des Princes

A partire dalle 11:00 – Jan-Lennard Struff vs (4) Casper Ruud

A seguire – (5) Andrey Rublev vs (9) Karen Khachanov

A seguire – (8) Taylor Fritz vs Jiri Lehecka

A seguire – Francisco Cerundolo o Matteo Berrettini vs Dominic Thiem o (6) Holger Rune